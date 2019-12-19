Сеул, , 11:58 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что данный показатель немного выше прогнозов Банка Кореи, Корейского института развития, других финансовых и исследовательских учреждений.

В правительстве считают, что темпов роста в 2,4% можно достичь благодаря восстановлению мировой экономики и рынка чипов и полупроводников, решению торговых конфликтов и споров, а также новой политики Сеула.

Кроме того, правительство Южной Кореи приняло решение об увеличении объёмов инвестиций в проекты компаний на 15 трлн вон (~$12,8 млрд). Известно, что финансовая поддержка будет оказана предприятиям, работающих в сфере производства и строительства.

Так же планирует уделить внимание развитию новых отраслей 5G и полупроводниковой индустрии, созданию новых рабочих мест и поддержки частного бизнеса.