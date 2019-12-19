Лондон, , 11:48 — REGNUM Будущий глава нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не намерен сразу входить в состав совета директоров российской компании «Роснефть». Об этом 19 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российской компании.

По данным агентства, будущий глава ВР договорился с её нынешним главой Бобом Дадли, чтобы тот остался членом совета директоров российской нефтяной компании после ухода со своего поста в британской ВР.

«Дадли останется в совете директоров «Роснефти», потому что отношения между BP и Москвой очень сложные», — заявил агентству источник.

Также сообщается, что на втором месте в совете директоров «Роснефти» продолжит свою работу ещё один бывший менеджер ВР — Гильермо Кинтеро, который связан с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Отметим, Боб Дадли уйдет в отставку с поста главы ВР 31 марта следующего года и покинет совет директоров британской компании. Луни станет членом совета директоров ВР 5 февраля 2020 года.