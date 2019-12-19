Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Компании, входящей в группу «Лента», будет предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом 20 млрд рублей. Кредитором выступает ПАО «Сбербанк», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение единственного участника общества.

Единственный участник компании «Лента» (Санкт-Петербург) — ООО «Лента-2» одобрил сделку. Речь идёт об открытии кредитной линии с 20 млрд рублей лимита с процентной ставкой до 20% годовых. Срок действия линии ограничен 10 февраля 2020 года.

«Цели финансирования — финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы заёмщика, оплата строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности», — уточняется в сообщении.

Кредит должен быть погашен к 12 декабря 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лента-2» учреждено в ноябре 2012 года в Санкт-Петербурга. Участники — компания «Лента ЛТД» (Виргинские острова) и «Зоронво Холдингз Лимитед» (Кипр). Уставный капитал ООО превышает 106,24 млрд рублей. Директор — Сергей Прокофьев.

ООО «Лента» учреждено в ноябре 2003 года, с 2015 года ООО «Лента-2» — его единственный участник.