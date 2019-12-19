Вильнюс, , 11:32 — REGNUM В абсолютной нищете в Литве проживает совсем небольшая часть населения, к концу 2019 года порядка 5%, а в относительной бедности 22%, где большая часть пенсионеры, но и эта часть в 2020 году снизится из-за индексации пенсий, заявил сегодня, 19 декабря, в эфире радиостанции Žinių radijas литовский министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис.

«Относительную бедность снизить труднее. Большая часть бедствующих — это пенсионеры. Среди них относительная бедность составляет 38%», — говорил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию банка SEB, каждому второму пенсионеру в Литве не хватает денег на еду. При этом официально, согласно данным департамента статистики Литвы, в 2018 году в Литве за чертой абсолютной нищеты (с доходами ниже 245 евро на человека или ниже 515 евро на семью из двоих взрослы и двоих детей) проживало 321 тыс. жителей страны, что составляет 11,1% от всего населения. При этом в относительной бедности живёт почти треть населения.

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