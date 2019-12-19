Сеул, , 11:32 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост численности иностранцев, проживающих на территории страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2019 года в стране проживает 1,32 иностранца старше 15 лет, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Число иностранных студентов увеличилось на 18%, этнических корейцев — на 1,9%, квалифицированных специалистов — на 3,8%, брачных мигрантов — на 1%.

Известно, что число иностранных граждан в Южной Корее неуклонно растет с 2012 года.

Тем не менее, по состоянию на май текущего года число иностранных рабочих, напротив, сократилось на 2,4%, до 863 тыс. человек.