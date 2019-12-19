Пекин, , 11:31 — REGNUM Американская автокомпания Tesla намерена снизить цены на электрокары Model 3, произведённые в Китае. Об этом сообщается на сайте издания Bloomberg.

Снижение стоимости электрокаров может составить 20% и выше. Этого результата компания Tesla сможет добиться в результате повышению локализации своего производства, используя в нём ещё больше собранных в КНР деталей и комплектующих.

Такой подход даст возможность автокомпании уменьшить объём импорта из США и, тем самым, снизить затраты связанные с ввозными пошлинами.

Точная дата снижения стоимости «китайских» Tesla Model 3 пока не сообщается. Однако предполагается, что это может произойти не раньше второй половины 2020 года.

Если снижение стоимости модели состоится, то самая дешёвая версия электрокара Tesla шанхайской сборки будет продаваться за 355,8 тыс. юаней (около 3,2 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Tesla планирует построить в Германии свой первый в Европе завод по производству электрокаров Model 3 и Model Y. Там будет производиться до 500 тыс. автомобилей в год.

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