Москва, , 11:14 — REGNUM Федеральная налоговая служба проводит акцию «В Новый год без долгов!». К личному кабинету в рамках акции уже подключились 430 тыс. жителей России, сообщили в ФНС.

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Главная цель акции — информирование граждан об уплате налогов и долгов и о последствиях, связанных с их неуплатой.

В 2305 мобильных офисах ФНС, расположенных в аэропортах, вокзалах и торговых центрах, уже получили консультацию 1,7 млн налогоплательщиков. Акция продлится до конца февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной службе судебных приставов РФ объяснили гражданам, как узнать про свои неоплаченные долги и улететь без проблем в новогодние каникулы за границу.

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