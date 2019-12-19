Киев, , 11:11 — REGNUM Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов.

В оставшиеся до Нового года дни финансирование расходов будет проводиться в порядке приоритетности, пояснили в минфине. Глава ведомства Оксана Маркарова, комментируя ситуацию в Facebook, отметила, что это «не секвестр, а вопрос расходов последних дней» и «вала предоплат».

17 декабря минфин принял решение о проведении зарегистрированных в декабре платежей после анализа их приоритетности. Недовыполнение бюджета в минфине объяснили изменением курса гривны, медленным ростом импорта и сокращением производства табачных изделий. Зарплат, пенсий и социальных выплат ограничение не коснётся.

Доходы в госбюджет Украины за 11 месяцев года составили около 900 млрд гривен при запланированных 955,7 млрд. Бюджет по доходам выполнен на 94,1%.

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