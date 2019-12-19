Сеул, , 11:22 — REGNUM Южнокорейская корпорация Taihan Electric Wire, известная производством электрических проводов и изделий из нержавеющей стали, получила заказ на возведение электросетей в Австралии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители Taihan Electric Wire и энергетической компании Нового Южного Уэльса подписали контракт на строительство сети электропередач в Сиднее и близлежащих регионах. Стоимость контракта составила 138,5 млрд вон (~$118,9 млн).

Известно, что компания займется изготовлением, поставкой и установкой кабелей сверхвысокого напряжения (330 кВ).

«Нам удалось получить этот контракт благодаря успешному выполнению других проектов «под ключ» в Австралии. В будущем мы намерены укрепить свои позиции на австралийском рынке», — отметили в компании.