Москва, , 10:52 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 27 января 2020 года начнёт рассматривать иск управления делами президента РФ к ООО «Аукцион». В споре речь идёт о неосновательном обогащении за пользование федеральным участком. Сумма иска превышает 252 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком, находящимся в федеральной собственности и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 252 573 514,72 рубля» был подан 28 ноября, а 4 декабря его приняли к производству.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в Москве в августе 1996 года для управления и продажи недвижимости. Единственный участник — ПАО «Сбербанк». Уставный капитал ООО превышает 39,817 млрд рублей, директор — Эрнест Бахшецян.