Тюмень, , 10:50 — REGNUM Тюменская птицефабрика «Боровская», принадлежащая правительству региона, намеревается приобрести акции алкогольного завода «Бенат». Об этом сообщает РБК.

В департаменте имущественных отношений Тюменской области изданию пояснили, что АО «Бенат» производит на сегодня дополнительную эмиссию акций, которые размещает по закрытой подписке. Птицефабрика планирует купить 359 тыс. 586 обыкновенных акций по цене размещения 800 рублей за штуку. Таким образом «Боровская» вложит в «Бенат» 287,7 млн рублей.

Уточняется, что акции «Бената» приобретаются в рамках текущей инвестиционной деятельности.