Лондон, 19 декабря 2019, 10:51 — REGNUM Западные страны смогут конкурировать с развивающимися странами, если поместят инновации в центр своей экономической политики, заявил ректор Кембриджского университета Дэвид Сейнсбери в статье для издания Project Syndicate.
По словам Сейнсбери, если развитый мир хочет повысить свою конкурентоспособность, Запад должен опереться на новое экономическое мышление.
Если развитые страны смогут продвинуться дальше по лестнице экономического развития, внедряя инновации и создавая новые продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью, уступая при этом области деятельности с более низкой добавленной стоимостью развивающимся странам, то все они смогут повысить уровень жизни своих граждан, заключил Сейнсбери.
Напомним, за последние 25 лет ситуация с темпами роста крупнейших экономик мира существенно изменилась. В частности, экономики шести развивающихся стран — Китая, Южная Кореи, Индии, Польши, Индонезии и Таиланда — росли быстрыми темпами в указанный период. С другой стороны, в развитых странах темпы роста производительности труда замедлились, а их совокупная доля в мировом ВВП сократилась с двух третей до половины.
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