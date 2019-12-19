Лондон, , 10:51 — REGNUM Западные страны смогут конкурировать с развивающимися странами, если поместят инновации в центр своей экономической политики, заявил ректор Кембриджского университета Дэвид Сейнсбери в статье для издания Project Syndicate.

«Каждому, кто следил за тем, как южнокорейские и китайские фирмы одерживали победы на мировых рынках, будет весьма трудно поверить в то, что западные страны смогут более эффективно конкурировать в будущем, просто сделав свои собственные рынки более успешными», — говорится в статье.

По словам Сейнсбери, если развитый мир хочет повысить свою конкурентоспособность, Запад должен опереться на новое экономическое мышление.

«Если мы на Западе хотим эффективно конкурировать с Китаем и другими быстрорастущими азиатскими странами, мы должны понять, что инновации — это двигатель роста, поэтому правительства должны поместить их в центр своей экономической политики», — заявил эксперт.

Если развитые страны смогут продвинуться дальше по лестнице экономического развития, внедряя инновации и создавая новые продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью, уступая при этом области деятельности с более низкой добавленной стоимостью развивающимся странам, то все они смогут повысить уровень жизни своих граждан, заключил Сейнсбери.

Напомним, за последние 25 лет ситуация с темпами роста крупнейших экономик мира существенно изменилась. В частности, экономики шести развивающихся стран — Китая, Южная Кореи, Индии, Польши, Индонезии и Таиланда — росли быстрыми темпами в указанный период. С другой стороны, в развитых странах темпы роста производительности труда замедлились, а их совокупная доля в мировом ВВП сократилась с двух третей до половины.

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