Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Генеральный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла назван деловым изданием Financial Times «человеком года» за свои заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий». Об этом 19 декабря сообщается на сайте издания.

«К концу ноября (текущего года) совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила 1 триллион долларов. Сравните это с тем, когда он (Наделла) только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором, и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий», — говорится в материале издания.

Также в нем отмечается, что Наделла смог вернуть Microsoft в список лучших компаний, работающих в сфере технологий и при этом не вызвал «возмущения и беспокойства, которое возбуждают другие главы технологических компаний».

Кроме этого, подчеркивается, что одним из показателей нынешнего директора корпорации является то, что его фамилия редко появлялась в газетных заголовках.

«Сосредоточившись на продаже технологий бизнесу, а не потребителям, компания в большей степени не афиширует свою деятельность, хотя все же выходит на потребителей через поисковую систему Bing, сервисы электронной почты, игровую консоль Xbox и адаптированные версии компьютерного ПО», — также говорится в публикации Financial Times.

Отметим, Сатья Наделла стал главой корпорации Microsoft в 2014 году и сменил на этом посту Стива Балмера. До этого поста он находился на должности руководителя бизнес-подразделения и «облачных» сервисов компании. При этом в 2019 году акции Microsoft выросли в цене на 50%, в результате чего стоимость корпорации превысила $1 трлн.