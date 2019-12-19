Москва, , 10:38 — REGNUM В России доходы операторов связи от междугородных звонков со стационарных телефонов в 2018 году сократились примерно в шесть раз по сравнению с 2010 годом, сообщает 19 декабря RT со ссылкой на данные Минкомсвязи.

По данным ведомства, в 2018 году стоимость оказанных населению услуг междугородной связи составила 2,5 млрд рублей, тогда как в 2010-м — 15,1 млрд рублей. За девять месяцев текущего года доходы составили 1,5 млрд рублей.

Кроме того, сократилась и длительность исходящих звонков с проводных телефонов. Так, в 2010 году она составляла 216,9 млн часов, в 2018-м — 142,6 млн. Такая ситуация соответствует основным тенденциям рынка, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году рост цен на услуги связи может составить 17−18%. Согласно данным аналитического агентства Content Review, это связано с тем, что в следующем году операторам предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете.

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