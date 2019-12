Вашингтон, , 10:29 — REGNUM В 2020 году курс доллара будет попадать, однако американскую валюту ждёт не резкое, а умеренное ослабление. Такие прогнозы дают аналитики таких зарубежных инвестиционных банков как Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Citigroup, сообщает Financial Times.

Так, согласно прогнозу, к концу 2020 года курс евро против нынешних 1,1 доллара будет составлять 1,16 доллара.

По мнению экспертов, к ослаблению курса доллара приведёт снижение опасений относительно темпов глобального экономического роста, интерес инвесторов к рискованным активам. Также в качестве причин называются и действия Федеральной резервной системы США которая, по всей вероятности, продолжит удерживать ставки на нынешнем уровне или опускать их ещё ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря курс доллара снизился в район 62,80 рубля — это минимальные значения за последние пять месяцев, курс единой валюты опустился к 69,8 рубля.