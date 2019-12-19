Ташкент, , 10:22 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года объем услуг по организации азартных игр и заключению пари в Казахстане составил 9,7 млрд тенге ($25,2 млн), что на 37,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Самое значительное сокращение услуг наблюдается в Восточно-Казахстанской области Чимкенте, где объем сократился почти вдвое до 0,9 млн тенге ($2,3 тыс.) и 2,1 млн тенге ($5,45 тыс.) соответственно. В Кызыл-Ординской области наблюдается увеличение объема услуг в 2,7 раза, до 6,1 млн тенге ($15,8 тыс.).

В Ала-Атинской и Акмолинской областях расположены игорные зоны, поэтому объем услуг в этих регионах наибольший — 7,2 млрд тенге ($18,7 млн) и 1,3 млрд тенге ($3,38 млн) соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем инвестиций в сферу искусства и досуга в Казахстане составил 54,5 млрд тенге ($142 млн), что на 32,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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