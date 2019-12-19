Москва, , 10:21 — REGNUM Поставки отечественного шампанского могут сократиться из-за закона о виноделии, который запрещает использование при производстве вин импортных материалов и устанавливает правила выкладки продукции в магазинах. Об этом заявили российские производители игристых вин.

Как подчеркнул в интервью изданию «Ведомости» глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, запрет на использование импортных материалов снизит производство игристых вин в России в два-три раза, и эту нишу займет дешевый импортный продукт.

Также о возможном сокращении производства такой продукции сообщили глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. При этом у «Абрау-Дюрсо» из импортных материалов делается 60% продукции, а у «Игристых вин» — 100%.

«Мы сможем называть продукт только «виноградосодержащим напитком» с большой надписью на этикетке «Не является вином». Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться «вином». Это по меньшей мере несправедливо, по большей — неконкурентоспособно», — заявил журналистам Титов.

Отметим, 18 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в котором содержится запрет на использование при производстве вина импортных материалов и предусматривается маркировка на этикетке и контрэтикетке «виноградосодержащих напитков» крепостью до 22%: «Не является вином», которая должна занимать не меньше 20% площади. Такая же надпись должна быть и при выкладке в магазинах. При этом вино из 100% российского винограда сможет называться «Вино России» и будет выделяться при продаже в розничных магазинах. Закон вступит в силу через 180 дней после принятия.