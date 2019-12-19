Новосибирск, , 10:14 — REGNUM Жителям Северо-Чемского жилмассива, которые 20 и 21 ноября 2019 года остались без отопления из-за двойной коммунальной аварии, сделали перерасчёт. По данным Сибирской генерирующей компании, общая сумма перерасчета составила около 1,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Перерыв в подаче тепловой энергии составил два дня, однако после подачи тепла требовалось время на прогрев квартир. Поэтому мы приняли решение увеличить период для перерасчёта ещё на трое суток, — прокомментировал заместитель руководителя теплосбытового подразделения СГК Александр Беленький. — Перерасчёт получили жители сорока многоквартирных и двух индивидуальных домов».

Перерасчёт произведён на 550 тысяч рублей за период полного отсутствия ресурса и на 960 тысяч рублей — за период прогрева помещений.

СГК сделала перерасчёт для нескольких ТСЖ и управляющей компании, которые, в свою очередь, должны пересчитать стоимость коммунальных услуг для жителей.

Кроме того, СГК пообещала поставит в дома жилмассива новые радиаторы взамен вышедших из строя в период аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Новосибирске произошло несколько коммунальных аварий. Так, 19 ноября без тепла и горячей воды на несколько дней остались 60 объектов в Кировском районе, а 23 ноября на улице Фасадной без отопления остались 118 многоквартирных домов.

Читайте также: В СГК обещают учесть аварии в Новосибирске при начислении платежей за тепло