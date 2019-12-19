Казань, , 10:13 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к АО «Казанский химический научно-исследовательский институт». Претензии к нему имеет предприятие из Алтайского края, перед которым сложилась задолженности в размере более 2,3 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий» 17 декабря 2019 года. Сумма претензий — 2 323 450,42 рубля.

В октябре 2017 года барнаульское предприятие выиграло иск, поданный к институту. Речь шла о задолженности «в размере 2 062 238 рублей 12 копеек, неустойке за период с 20.06.2016 по 30.06.2017 год в сумме 226 767 рублей 30 копеек, неустойке за просрочку платежа из расчёта 1/300 действующей на момент уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы с 01.07.2017 года по день исполнения судебного акта». Данный иск и мог стать основанием для обращения с претензиями о несостоятельности.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено путём преобразования в ноябре 2007 года, правопредшественник — одноимённый ФГУП. Уставный капитал предприятия превышает 131,2 млн рублей. Глава общества — Дмитрий Краев.