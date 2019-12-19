Москва, , 10:08 — REGNUM После нерешительной консолидации 18 декабря во второй половине дня цены на нефть получили толчок к росту и обновили максимальные с сентября уровни, достигнув уровня $66,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Таким образом, Brent отметила пятый день подъема подряд и намеревается завершить в плюсе третью неделю. Предлогом для всплеска покупок послужил отчет минэнерго США, который отразил сокращение запасов сырой нефти на 1,1 млн баррелей.

Помимо локального фактора, который, как правило, довольно быстро отыгрывается рынком, Brent получает фундаментальную поддержку сразу с нескольких сторон, что оправдывает нынешнюю активность покупателей.

К таковым относятся продление сделки ОПЕК+, договоренности по частичной торговой сделке между США и КНР, а также признаки восстановления активности в промышленном секторе двух крупнейших стран.

Также спрос на фьючерсы проявляется охотнее после того, как два влиятельных банковских гиганта в лице Goldman Sachs и JP Morgan повысили свои прогнозы по ценам на нефть, сославшись на меры ОПЕК+ и улучшение перспектив мирового спроса на энергоносители.

В краткосрочной перспективе Brent будет пытаться зацепиться за отметку $66 долларов за баррель, чтобы впоследствии продвинуться к свежи максимумам. В случае успешного прорыва барьера $66,40 котировки направятся к $66,80.

Если же настроения инвесторов на финансовых рынках в ближайшее время не улучшатся из-за ажиотажа вокруг темы импичмента Трампу или каких-либо других факторов, трейдеры охотно приступят к фиксации прибыли», — пояснил эксперт.

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