Найроби, , 10:08 — REGNUM В пресс-службе кенийской авиакомпании Kenya Airways назвали кандидатуру временно исполняющего обязанности исполнительного директора компании, который приступит к исполнению своих обязанностей с января 2020 года. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации журналистов издания, назначение последовало за отставкой бывшего исполнительного директора Себастьяна Микосц в мае 2019 года на фоне планов правительства по национализации убыточной авиакомпании.

На пост исполняющего обязанности исполнительного директора Kenya Airways был назначен Аллан Килавука, который в настоящее время возглавляет дочернюю компанию Jumbojet.

Как передают журналисты, он будет занимать пост исполнительного директора Kenya Airways до тех пор, пока не будет официально избран постоянный глава авиакомпании.

Напомним, что в июле парламентарии Кении проголосовали за национализацию авиакомпании, в которой в настоящее время активы государства составляют 48,9% акций. В августе 2019 года убытки авиакомпании достигли рекордных 8,56 миллиардов кенийских шиллингов (84,8 миллионов долларов США), что вдвое превысило убытки за весь 2018 год.

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