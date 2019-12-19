Москва, , 10:04 — REGNUM Российская валюта по отношению к американскому доллару смогла 18 декабря сохранить устойчивость, даже несмотря на усилившееся санкционное давление со стороны США, завершив торговый день вблизи отметки 62,60, потеряв не более 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Как стало известно, комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект DASKA или так называемые «санкции из ада», которые подразумевают серьезные ограничения на покупку российского госдолга.

Это уже второй тревожный сигнал за последние дни, указывающий на возвращение антироссийской санкционной тематики в американскую политическую повестку. 17 декабря Сенат США одобрил санкции против «Северного потока — 2».

Можно сказать, что рубль в очередной раз очень вовремя уходит под защиту налогового периода и ряда других внутренних факторов, которые сегодня, 19 декабря, должны обеспечить ему курсовую стабильность.

Особенно интересно, что именно сегодня у американского доллара есть предпосылки к ослаблению на международном валютном рынке.

В случае их реализации рубль может ответить на санкции укреплением к доллару США, к нижней границе дневного торгового диапазона в 62,20−63,00», — полагает эксперт.

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