Ташкент, , 09:59 — REGNUM Британская инвестиционная компания Frontera Capital предоставит Узбекистану кредит для финансирования проектов малого и среднего бизнеса на сумму 953 млрд сумов ($100 млн), сообщает 19 декабря издание «Подробно.uz».

Соответствующее кредитное соглашение между Национальным банком Узбекистана и Frontera Capital было подписано 14 декабря 2019 года.

Долгосрочные денежные средства будут привлечены в национальной валюте сроком до семи лет. Средства привлекаются через выпуск кредитных нот на международном рынке капитала от имени Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в национальной валюте, эквивалентный 8,55 млн евро, на развитие производства одноразовых медицинских изделий.

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