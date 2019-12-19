Москва, , 09:59 — REGNUM Рейтинг самых покупаемых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России стоимостью от 2 до 2,5 млн рублей составило аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в этом рейтинге по итогам января-октября 2019 года принадлежит японскому кроссоверу Toyota RAV4, чьи продажи составили 22 991 авто при его средневзвешенной стоимости в 2 млн 017 тыс. рублей.

Вторую строчку занимает чешский кроссовер Skoda Kodiaq. За отчетный период реализация этого авто составила 19 881 единицу. Его средняя цена равна 2 млн 236 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров этого списка представитель сегмента SUV от японской компании Mitsubishi — кроссовер Outlander (19 495 ед.; 2 млн 017 тыс. руб.). На четвертом месте Mazda CX-5 (17 804 шт.; 2 млн 026 тыс. руб.).

Затем следуют кроссоверы, продажи которых составляют менее 5 тыс. экземпляров — это KIA Sorento (4 290 ед.; 2 млн 004 тыс. руб.), Subaru Forester (4 231 ед.; 2 млн 367 тыс. руб.), Mercedes-Benz GLA (2 560 ед.; 2 млн 468 тыс. руб.), Mitsubishi Eclipse Cross (1 414 ед.; 2 млн 024 тыс. руб.), Honda CR-V (1 286 ед.; 2 470 тыс. руб.) и Subaru XV (831 ед.; 2 млн 139 тыс. руб.).

Напомним, в ноябре 2019 года самым популярным новым кроссовером московского авторынка стал Volkswagen Tiguan.

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