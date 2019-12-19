Москва, , 09:55 — REGNUM Проверку искусственных ёлок провели в преддверии Нового года специалисты Роскачества. В числе прочего они исследовали ёлки семи брендов на содержание токсичных веществ и способность к самовозгоранию, сообщает 19 декабря пресс-служба организации.

Для тестов закупили ёлки стоимостью от 3 до 11 тыс. рублей, произведённые в России, Китае, Таиланде и Вьетнаме. Оказалось, что у всех образцов — стойкий запах, свойственный продукции из полимеров. При полном соблюдении производственных условий запаха быть не должно, пояснили специалисты.

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В четырех образцах выявлено превышение содержание формальдегида. Это вещество не улетучилось за три недели. Это ёлки брендов «Сказка с инеем», «Триумф», Tiara и «Тоскана». Превышения содержания других опасных веществ не было.

В Роскачестве посоветовали проветрить купленные ёлки на открытом воздухе и помыть перед сборкой.

Выяснилось также, что все образцы прочны и надёжны, а также обладают средней воспламеняемостью. Это означает, что для воспламенения ели нужно довольно много времени, и если возгорание всё же произойдёт, его успеют потушить.

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