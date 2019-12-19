Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Свыше 2,7 тысяч новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) закупила армия США. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Пентагона.

«В интересах американских Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил подписан контракт на производство 2721 бронемашины JLTV и 16 714 комплектов технического обслуживания общей стоимостью $803,9 млн», — говорится в сообщении американского минобороны.

Также в нем добавляется, что главным подрядчиком для выполнения контракта является компания Oshkosh Defense, которая должна его исполнить до 31 января 2022 года.

При этом в Пентагоне уточнили, что в данное количество входят бронеавтомобили JLTV, предназначенные для Черногории, которые станут первыми образцами новой военной техники США в данной стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в оборонном ведомстве США сообщили о поставках новейшей версии боевого вертолета Apache Великобритании, Нидерландам и ОАЭ.