Москва, , 09:12 — REGNUM Агентство стратегических инициатив совместно с Союзом «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс, компанией МТС, Mail.Ru Group и издательством «Альпина» представило новое издание Атласа новых профессий — уникальную книгу, в которой рассказывается об актуальных для России профессиях ближайшего будущего.

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков рассказал, что первый Атлас профессий был встречен аудиторией довольно критично, но теперь рынок ему полностью доверят: «Атлас — инициатива компаний и частных граждан, которые совместно его поддерживают. Сегодня это самый массовый профориентационный инструмент в стране. Практически все крупные порталы профессиональной ориентации используют Атлас в качестве своего базового контента. Из интеллектуальной провокации он стал стандартом де-факто».

По сравнению с прошлыми версиями, третье издание Атласа кардинально обновилось. Руководитель проекта Дмитрий Судаков отметил, что предыдущие версии книги были рассчитаны на педагогов и специалистов по профориентации: «Сам Атлас — попытка разобраться, кем будут работать наши дети в относительно недалеком будущем. Мы создали очень классный инструмент, но он был от профессионалов для профессионалов, и было сложно представить, чтобы его читал ребенок. Поэтому в работе над третьей редакции мы сделали книгу, которую будет интересно читать родителям вместе с ребенком или ребенку самостоятельно».

Новая версия Атласа представляет собой симбиоз художественного повествования и «навыковой» части. Каждая глава состоит из нескольких элементов: истории про девочку-подростка Нику, которая попадает в мир будущего, и описания новых трендов и технологий в отрасли и списка профессий будущего, а также небольших заданий для читателя.

В Атласе 3.0 собрано и описано 342 новые профессии в 27 отраслях, в том числе впервые вошедшие в книгу — экологию, нейронет, пищевую промышленность, тяжелую промышленность. Среди новых перспективных профессий: куратор креативных нейросетей, цифровой ремесленник, космический юрист, менеджер впечатлений, дизайнер творческих состояний.

Содержание Атласа новых профессий создавалось на основе разработанной в России методики Skills Technology Foresight. Эта методика позволяет участникам (владельцам компаний, крупным предпринимателям, руководителям ведущих вузов, высококлассным специалистам) совместно создать прогноз развития отрасли, региона или страны и на основе этого прогноза договориться о действиях по достижению желаемого будущего. В создании материалов для «Атласа» участвовало свыше 4000 экспертов.