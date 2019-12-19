Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 декабря 2019, 09:26 — REGNUM Глава Комсомольска-на-АмуреАлександр Жорник сообщил о том, что город президентского внимания находится на грани катастрофы. Градоначальник призвал бизнес-сообщество Комсомольска «инвестировать в честность» и выходить из тени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Мы не только не можем говорить о развитии, у нас нет ресурсов даже для полноценного выполнения своих полномочий. Мы не чистим дороги как положено, не ремонтируем школы и детские сады. Детям на головы с потолка льётся вода. Мы на волоске от задержки зарплат», — сообщил ИА Хабаровский край сегодняглава Комсомольска-на-Амуре.
Александр Жорник уверен: необходимо вводить экстренные меры по спасению Комсомольска-на-Амуре.
Александр Жорник добавил, что время серых схем, легкомыслия и халатности — закончилось.
Как сообщало ИА REGNUM, город президентского внимания Комсомольск-на-Амуре увяз в долгах и вынужден брать новые кредиты — на финансирование дефицита бюджета. План комплексного развития города Юности, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, фактически сорван, строительство важнейших объектов переносится из года в год. После наводнения 2013 года в городе так и не появились надежные дамбы.