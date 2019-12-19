Москва, , 09:15 — REGNUM Около 1,6 тыс. рублей тратят жители России в 2019 году на детские новогодние подарки. Это на 33% больше, чем годом ранее, рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, пишут «Известия».

По её словам, больше тратить на игрушки российские родители стали ещё осенью, тогда продажи увеличились на 6% по сравнению с 2018 годом. Вырос на 15% и средний чек при покупках через интернет, он превысил 1,5 тыс. рублей.

Мальчикам в этом году родители хотят подарить квадрокоптеры, роботов и коллекционные фигурки. В подарок девочкам покупают коллекционных кукол, персонажей мультфильмов и материалы для творчества.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря новогодняя ярмарка начала работать у стен Кремля возле Главного универсального магазина.

Читайте также: У стен Кремля в Москве открылась новогодняя ярмарка