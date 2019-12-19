Сиань, Китай, , 08:50 — REGNUM Вторая очередь фабрики Samsung по производству чипов в провинции Шэньси на северо-западе Китая общим объёмом инвестиций $15 млрд начнет массовый выпуск продукции уже в 2020 году, сообщили в компании Samsung China Semiconductor Co. Ltd., передает агентство Синьхуа.

Первая часть второй очереди завода в Сиане инвестициями в размере $7 млрд, как ожидается, будет запущена уже в марте 2020 ода, а вторая часть должна быть готова к вводу в эксплуатацию во второй половине 2021 года, сообщили в компании.

Samsung подписал соглашение с правительством провинции Шэньси о расширении производства на фабрике еще в 2017 году. Первая очередь был запущена в эксплуатацию в мае 2014 года в рамках государственной политики Китая по развитию электроники и информационных технологий в стране.