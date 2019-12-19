Килиманджаро, , 08:56 — REGNUM Международный аэропорт Килиманджаро был полностью передан в государственную собственность Танзании. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на сообщение министра строительства, перевозок и путей сообщения Танзании.

В соответствии с заявлением Исаака Камвелве на церемонии назначения нового состава Компании по развитию аэропорта Килиманджаро (KADCO), правительство Танзании осуществило последние выплаты владельцам акций аэропорта, что обеспечило возможность его полного перехода в государственную собственность.

Он добавил, что ранее аэропорт находился в совместном владении акционеров и государства, однако после суммарной выплаты 5,6 миллионов долларов США держателям акций аэропорт полностью перешел во владение правительства Танзании.

По словам Камвелве, в настоящее время правительство начало масштабный проект по реконструкции аэропорта для увеличения его пропускной способности.