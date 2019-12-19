Пекин, , 08:38 — REGNUM Центробанк Китая влил 280 млрд юаней (около $40 млрд) в финансовую систему страны, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Народный банк Китая влил 30 млрд юаней на рынок посредством семидневных обратных РЕПО по ставке 2,5% и еще 250 млрд по четырнадцатидневной сделке обратного РЕПО ставкой 2,65%. Суммарные вливания составили 280 млрд юаней.

Обратные РЕПО — это сделки, при которых Центробанк покупает ценные бумаги коммерческих банков посредством торгов при условии их обратного выкупа в будущем.