Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM За две с половиной недели работы к новому бизнес-чату в Бурятии подключилось более шестисот предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил региональный бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.

Он отметил, в отличие от старой версии новый чат не имеет ограничения по численности, при этом обращения и жалобы предпринимателей могут быть анонимными.

«Также мы нашли технологические решения, чтобы глава Бурятии мог посекундно видеть все сообщения, поступающие в чат, нашу реакцию и соответствующую работу ответственных органов», — отметил уполномоченный.

За первые полмесяца получено 65 обращений, дано 32 консультации. Вопросы у бизнесменов возникают по налогам, государственной поддержке, контрольно-надзорной деятельности и т. д.

Напомним, идею создания бизнес-чата в мессенджере выдвинул глава республики Алексей Цыденов ещё весной 2019 года для более оперативного решения проблем предпринимателей. Но, как сообщало ИА REGNUM, первая версия оказалась фактически нерабочей, поскольку большинство его участников оказались чиновниками.

Читайте также:

Общий с главой Бурятии чат в мессенджере вызвал ажиотаж среди бизнесменов

Прямой чат с бизнесом в Бурятии «утопили» чиновники: 150 к 100