Пекин, , 08:31 — REGNUM Дочернее предприятие китайской компании Zhejiang Geely Holding Group предприятие Geely Sweden Holdings AB заключило соглашение с датским инвестиционным банком Saxo Bank о создании совместного технологического предприятия в Китае, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Новая компания будет иметь равные доли, поделенные между Saxo Bank и Geely, и займется технологиями облачных финансовых сервисов, больших данных и искусственного интеллекта, которые в полном спектре будут предоставляться китайским финансовым институтам.

«Мы будем работать в долгосрочном фокусе с целью создания нашего бизнеса в Китае, который будет предлагать взаимовыгодные решения партнерам, которые планируют использовать наши технологии для поддержки их клиентов», — заявил генеральный директор и основатель Saxo Bank Ким Фурне.

Отметим, что Saxo Bank был основан в 1992 году в Копенгагене. Он специализируется на оналайн-инвестициях, давая возможность торговать широким спектром финансовых инструментов. В 2018 году компания Geely Holding Group приобрела 51,5% доли Saxo Bank.