Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал АО «Международный банк Санкт-Петербурга» в оспаривании приказа Центробанка РФ, которым год назад была отозвана лицензия. 17 декабря 2019 года было обнародовано полное решение суда, из которого следует, что судья признал законными и обоснованными оспариваемые приказы об аннулировании лицензии и назначении временной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец в качестве аргументов заявлял, что вынесенные «предписания не соответствуют фактическим обстоятельствам, а оспариваемые приказы противоречат ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 года №395−1 «О банках и банковской деятельности».

"Принятая ЦБ РФ мера воздействия несоразмерна выявленным нарушениям», — заявлял истец.

В деле участвовал представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который признал «довод заявителя о соразмерности принятого ЦБ РФ решения допущенным нарушениям».

В ходе слушаний были названы несколько нарушений АО. В их числе то, что банк «не включил в состав отчётности сведения о наличии у Soveliony Investments Limited и Hervet Investments Limited обязательств перед банком по договорам уступки прав требования (цессии)», «финансовое положение заёмщика ООО «АгроПромСервис» оценивалось как «среднее» вместо «плохого» при наличии в деятельности заёмщика угрожающих негативных явлений (тенденций), вероятным результатом которых может явиться несостоятельность» и так далее.

Суд отклонил требование об оспаривании приказов регулятора.

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Напомним, банк лишился лицензии 31 октября 2018 года и на сегодня уже объявлен банкротом по иску ЦБ РФ. АО было учреждено в 1991 году и к моменту лишения лицензии занимало по размеру активов 116-е место. У него были филиалы в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Новосибирске и Волгограде.

На начало ноября 2019 года у банка 1 760 кредитов с общей суммой требований 636,489 млн рублей.

Основным акционером АО был глава совета директоров Сергей Бажанов (доля — 92,28%).