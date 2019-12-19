Сеул, , 08:26 — REGNUM Представители южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries получили заказ на строительство шести газовозов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, четыре газовоза будут построены для европейских судовладельцев, а два газовоза — для судовладельцев Азии. Общая стоимость контрактов оценивается в 1,3 трлн вон (~$1,13 млрд).

Известно, что газовозы будут построены на верфях Hyundai Heavy Industries Hyundai и Samho Heavy Industries и будут спущены на воду в середине 2022 года.

Отмечается, что за последние четыре дня компания получила заказы по 14 проектам общей стоимостью $1,7 млрд.

16 декабря концерн получил заказ на строительство двух газавозов, двух танкеров и одного танкера-химовоза для судоходных компаний Японии и Греции, а 18 декабря — трех челночных танкеров для судоходных компаний Азии.

Отмечается, что в 2019 году Hyundai Heavy Industries Group получила заказы на строительство 125 судов общей стоимостью $11,3 млрд, что является 71% от запланированного годового показателя.