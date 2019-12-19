Пекин, , 08:19 — REGNUM Поступления в бюджет Китая выросли на 3,8% до почти 17,9 трлн юаней (около $2,6 трлн) за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Центральный бюджет страны собрал 8,61 трлн юаней за указанный период, что на 4,8% больше в годовом исчислении, в то время как местные бюджеты повысили сборы в среднем на 3% до 9,29 трлн юаней, сообщили в министерстве финансов КНР.

Бюджетные расходы при этом за указанный период с января по ноябрь 2019 года выросли на 7,7% в годовом исчислении до почти 20,65 трлн юаней.