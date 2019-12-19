Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти марки Brent завершились ростом на 0,45%. Внутридневное ралли было вызвано отчетом минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Официальные данные оказались лучше значений Американского института нефти, которые вышли в 00:30 мск. Цена на них повышалась до $66,40 за баррель.

Согласно последним данным, за неделю до 13 декабря запасы сырой нефти в стране сократились на 1,085 млн баррелей (прогноз был — 1,750 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на +2,529 млн баррелей (прогноз был +2,000 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,509 млн баррелей (прогноз был 0,400 млн баррелей).

На рынке настрой бычий, поэтому участники рынка проигнорировали увеличение запасов бензина и дистиллятов. Сегодня, 19 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $66,12. Цена несколько часов торгуется в узком диапазоне.

Покупатели готовятся к штурму $66,50, чтобы выйти на $68,85. Техническая картина очень благоприятная, чтобы начать наступление с открытия европейской сессии.

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