Пекин, , 08:14 — REGNUM Добыча природного газа в Китае достигла 173,3 млрд кубометров в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, годовая добыча газа в стране растет на более чем 10 млн кубометров уже третий год подряд. Вновь подтвержденные запасы газа в Китае в 2019 году составили 1,4 трлн кубометров, что на 68% больше, чем за 2018 год.

В 2020 году Китай намерен ускорить добычу природного газа, усилить строительство систем производства, поставок, хранения и рыночной реализации природного газа, а также улучшить прочие технологические стороны процесса, было заявлено на национальной рабочей конференции в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, Таримское газовое месторождение на северо-западе Китая также поставило новые рекорды добычи природного газа.

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