Москва, , 08:05 — REGNUM В случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины потери экономики этой страны могут составить около 2% ВВП, или $2,3 млрд, заявил депутат Верховной рад Сергей Лавочкин («Оппозиционная платформа — за жизнь») в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, с 2014 года Украина транзитировала 474 млрд кубометров газа, заработав в общей сложности $14 млрд.

«Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов (около $2,3 млрд в год)», — сказал он.

При расчетном размере экономики страны в $154 миллиарда потенциальные потери составят около 2% валового внутреннего продукта, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Новый договор до сих пор не согласован, поскольку стороны стоят на непримиримых позициях.

Москва требует решить вопрос с транзитом комплексно — новый контракт возможен только при отказе украинской стороны от претензий к Газпрому. Но Киев от претензий отказываться не хочет и намерен в случае начала транзита российского газа отбирать его из трубы в счет оплаты этих претензий.

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