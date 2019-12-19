Амстердам, , 08:02 — REGNUM В течение всего дня 18 декабря по всей Голландии продолжались выступления фермеров и строителей против правительственных мер, направленных на уменьшение выброса азота в окружающею среду.

В г. Хилверсюм фермеры на 200−300 тракторах приехали к комплексу теле‑ и радиостудий. Они потребовали переговоров с руководством новостной телерадиокомпании NOS, а также предоставления им эфирного времени. В последнем манифестантам было отказано, но фермеры выразили удовлетворение тем, что в беседе с директором NOS смогли изложить свои возражения против правительственных мер.

Согласно сообщениям местной полиции, около 400 человек собрались в портово-промышленной зоне Ботлек в г. Роттердам.

До наступления вечера в ряде мест оставалось затруднённым движение на больших дорогах из-за колонн тракторов, которые медленно передвигались из одного места в другое. Полиция выписала десятки штрафов за нарушение правил дорожного движения. Однако в целом акции протеста прошли без серьёзных правонарушений.