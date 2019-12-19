Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM На Камчатке чиновники и депутаты под Новый год решили повысить себе зарплаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство губернатора Владимира Илюхина подготовило законопроект, согласно которому будут повышены оклады чиновников, депутатов, членов избиркома, счетной палаты и всех омбудсменов. Должностные оклады будут повышены на 4,3%.

К должностным окладам камчатским чиновникам и депутатам полагаются различные доплаты и надбавки. Например, ежемесячная надбавка за выслугу лет от 10% до 30% от оклада, ежемесячное денежное поощрение в размере двух окладов. Ещё камчатским чиновникам и депутатам полагается ежемесячная надбавка к окладу «за особые условия труда» — от 90% до 200%. Сверх всего этого камчатским чиновникам выплачиваются ещё и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера плюс районный коэффициент.

В итоге зарплата, например, губернатора Камчатки Владимира Илюхина составляет, в среднем, 550 тыс. рублей.

К тому же, когда камчатские чиновники и депутаты уходят на пенсию, им из регионального бюджета полагается доплата в размере в среднем 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным депутата краевой думы Камчатки Михаила Пучковского, содержание губернатора Владимира Илюхина обходится бюджету региона в 1,5 млн рублей в сутки. В сумму входит не только зарплата, командировочные расходы, но и содержание роскошной губернаторский резиденции, вертолёт и прочее. В июле 2019 года жители Камчатки в очередной раз провели акцию протеста против огромных пенсий чиновников и депутатов. А власть в очередной раз на это не отреагировала. С Камчатки уезжает население, демографию не спасает даже приток мигрантов. В сосудистом центре краевой больницы умер пациент, которого не смогли спасти своевременно из-за отсутствия расходных материалов для операции.