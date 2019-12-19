Салехард, , 06:46 — REGNUM На Ямале в фактории Лаборовая Приуральского района появится гибридная электростанция. Она включает в себя современный дизель, ветряк и солнечные батареи. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщил директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров.

Данный проект реализуется совместно с Московским физико-технологическим институтом (МФТИ). В 2020 году начнётся строительство ёмкой по площади, первой гибридной электростанции на Ямале.

По мнению Александра Мажарова, для ЯНАО, где существует проблема доставки топлива, при этом есть возможность применять возобновляемые источники энергии, данный проект актуален и будет иметь всяческую поддержку.