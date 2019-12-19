Якутск, , 05:51 — REGNUM Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» заявил о массовых отключениях должников от электроснабжения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Про информации энергетиков, в графики ограничений включены 4 709 жителей республики, чей суммарный долг за электроэнергию составляет 34,9 млн рублей.

В ноябре метод «кнута» был применён к 2 770потребителем, которые задолжали 48 млн рублей.

«О предстоящих ограничениях граждан уведомили в порядке, установленном законом. Неплательщики в сроки, отведённые для погашения задолженности, никаких мер не предприняли. Адреса злостных должников, в отношении которых введено ограничение энергоснабжения, находятся на контроле энергетиков с целью предотвращения самовольного подключения к электросетям. Электроснабжение в полном объеме возобновят только после полного погашения задолженности или соглашения о её реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей», — пояснили в «Якутскэнерго».

Общая задолженность жителей Якутии за электроэнергию — более 770 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области долги за поставки электроэнергии составляют более 6,7 млрд рублей и за теплоснабжение — свыше 5,2 млрд рублей. В структуре задолженности за электричество большую часть составляют долги предприятий, а за теплоснабжение — управляющих компаний и ТСЖ.