Магадан, Магаданская область, 19 декабря 2019, 05:13 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр столицы региона Юрий Гришан 18 декабря инспектировали выполнение работ на объектах социальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Руководители побывали на территории берегоукрепления на Портовом шоссе и старом пирсе, в парке Маяк, в многоквартирном доме на улице Приморской, в бассейне на улице Октябрьской, а также ремонтируемом детском саду № 5.
По информации пресс-службы мэрии, крытый 25-метровый бассейн сдадут в эксплуатацию в 2020 году, деньги освоены в полном объёме.
Реконструкция детского сада № 5 также близка к завершению и скоро дети смогут заполнить обновлённый простроенный сад.
Новшество здесь — это соляная комната и автоматическая система увлажнения воздуха во всех помещениях.
Как сообщало ИА REGNUM, областной онкологический диспансер получил современное оборудование по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».