Омск, , 03:29 — REGNUM Омский арбитраж признал обоснованным претензии Центробанка России к банку, который два месяца назад лишился лицензии, — АО «Эксперт банк». Крупнейший банк Сибири будет принудительно ликвидирован, если ответчикам не удастся оспорить вердикт. Решение суда пока не изготовлено, 17 декабря 2019 года в базе арбитража появилась запись, что иск удовлетворён полностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступало отделение по Омской области Сибирского ГУ ЦБ РФ. Заявление подали 20 ноября 2019 года — спустя 19 дней после отзыва лицензии. Банк, имевший филиалы в Омской области и Москве, к моменту отзыва лицензии занимал 209-е место по размеру активов. Через цепочку компаний, в том числе и из Эстонии, основная доля в обществе, превышающая 92%, принадлежала главе правления «Эксперт банка» Роману Стройкову.

27 ноября иск ЦБ РФ к АО «Эксперт Банк» «о принудительной ликвидации и назначении ликвидатором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» был принят к производству. 17 декабря его удовлетворили, но решение пока не изготовлено — подробности неизвестны. АСВ своим сообщением также подтверждает факт принятия решения о ликвидации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди оснований отзыва лицензии у крупного банка Сибири была претензия регулятора о признаках вывода денежных средств за рубеж.

Лишился лицензии крупный сибирский банк: кому он принадлежал?