Норильск, Красноярский край, 19 декабря 2019, 03:19 — REGNUM В Норильске принят бюджет на ближайший трёхлетний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
Горсовет Норильска рассмотрел главный финансовый документ на сессии 17 декабря сразу в трёх чтениях. Ранее проект бюджета одобрили на публичных слушаниях и на заседаниях профильных депутатских комиссий. Также документ получил положительное заключение Контрольно-счётной палаты Норильска.
Уточняется, что в 2020 году 56% всех расходов городской казны пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы. Объём субсидий и субвенций из бюджета Красноярского края составит 7,7 млрд рублей.
Бюджет Норильска принят со следующими параметрами: доходы — 18,25 млрд рублей, расходы — 19,8 млрд, дефицит — 1,55 млрд.
«Текущий год Норильск завершает с профицитным бюджетом, что позволяет прогнозировать покрытие 1,1 млрд рублей дефицита бюджета 2020 года», — говорится в сообщении городской администрации.
Уточняется, что ещё 450 млн рублей недостающих средств планируют привлечь в качестве коммерческого кредита, если возникнет такая необходимость.
Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Забайкалья-2020 увеличился на три миллиарда рублей.