Норильск, Красноярский край, , 03:19 — REGNUM В Норильске принят бюджет на ближайший трёхлетний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Горсовет Норильска рассмотрел главный финансовый документ на сессии 17 декабря сразу в трёх чтениях. Ранее проект бюджета одобрили на публичных слушаниях и на заседаниях профильных депутатских комиссий. Также документ получил положительное заключение Контрольно-счётной палаты Норильска.

Уточняется, что в 2020 году 56% всех расходов городской казны пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы. Объём субсидий и субвенций из бюджета Красноярского края составит 7,7 млрд рублей.

Бюджет Норильска принят со следующими параметрами: доходы — 18,25 млрд рублей, расходы — 19,8 млрд, дефицит — 1,55 млрд.

«Текущий год Норильск завершает с профицитным бюджетом, что позволяет прогнозировать покрытие 1,1 млрд рублей дефицита бюджета 2020 года», — говорится в сообщении городской администрации.

Уточняется, что ещё 450 млн рублей недостающих средств планируют привлечь в качестве коммерческого кредита, если возникнет такая необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Забайкалья-2020 увеличился на три миллиарда рублей.