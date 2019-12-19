Москва, , 03:14 — REGNUM В Москве на одну компанию станет меньше. АО «Электростальский индустриальный парк» 20 декабря 2019 года планирует обратиться в единый реестр юрлиц с заявлением о собственной ликвидации. Об этом говорится в официальном сообщении компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи: заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией», — уточняет ликвидатор Дмитрий Назаров.

По данным ЕГРЮЛ, компания была учреждена в декабре 1999 года. На конец сентября 2019 года крупными акционерами общества являются московское ООО «Эддингтон» — 21,43% и ООО «Копигрин» — 74,02%.

Уставный капитал составлял 785,7 тыс. рублей.

«На территории общества создан индустриальный парк, представляющий собой комплекс готовых производственных, складских и административных площадей», — отмечается в отчёте АО за 2017 год.

В документе также говорится, что в 2015—2017 годах «наблюдалась тенденция к снижению выручки», что негативно отражалось на общих финансовых показателях. По итогам 2017 года чистый убыток АО превысил 57 млн рублей.