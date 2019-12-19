Рига, , 00:12 — REGNUM Представитель управления общественных отношений Вентспилсского Свободного порта Инга Иевиня сообщила, что порт до сих пор не может производить финансовые расчёты, так счета его заблокированы банками, пишет портал bb.lv.

Проблемы с расчётами в порту начались 10 декабря, сразу после включения 9 го числа предприятия в санкционный список Магницкого властями США. Банки заблокировали счета и отказываются производить расчёты предприятия.

Латвийский банковский регулятор, Комиссия по рынкам финансов и капитала (ФКТК) в данный момент разрабатывает инструкции для учреждений финансовой отрасли о том, как следует исполнять санкции.

12 декабря председатель ФКТК Санта Пургайле сообщила, что банки могут до 8 января 2020 года, переходного срока, после, которого санкции вступят в силу, возобновить финансовый сервис для лиц и компаний из санкционного списка, сопровождая его усиленным контролем. На практике это означает, что Вентспилсский порт не может воспользоваться своим банковским счётом.

Чтобы избежать последствий и сохранить жизнедеятельность порта правительство Латвии учредило для управления предприятием новую компанию Порт Венты. Однако, та ещё не заработала. Будут ли банки обслуживать новую компанию тоже пока неизвестно. В порту Вентспилса и в экономической зоне с ним связанной работают около 4000 человек. Это огромная цифра для города с населением в 34 000 жителей.