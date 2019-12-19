Рига, , 00:09 — REGNUM За 11 месяцев этого года Служба Государственных Доходов Латвии собрала 8,971 млрд евро, что 52, 294 млн или 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, написал портал Dienas Business.

Общие административные доходы бюджета составили 402,455 млн евро и выросли на 4,7%. Вырос на 3,2%, до 3,181 млрд евро сбор социального налога. На 10,4% больше собрали подоходного налога.

На 4,4%, до 978 582 млн евро упали акцизные сборы, причиной послужило решение о снижение налоговой ставки. Также на 78,2%, до 39 917 млн евро упали сборы подоходного налога с предприятий. СГД объяснила это возвращением компаниям переплаченного в 2018 году налога.

Планируется что общий сбор налогов в государственную казну в этом году составит 9,812 млрд евро.